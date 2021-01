Stefano De Martino sul matrimonio con Belen: “Non è stato un fallimento”

Stefano De Martino ha parlato per la prima volta della fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Ecco le sue dichiarazioni in merito

Hanno fatto sognare i fan, ma ora per la coppia più amata della tv non c’è più speranza. La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è ormai ufficiale tant’è che la showgirl argentina ha trovato l’amore al fianco di un nuovo compagno.

Ben diverse sono le cose per Stefano De Martino che, come lui stesso ammette, “è felice anche senza un partner”. Tuttavia, il ragazzo è molto riservato e seppur ci fosse una nuova fiamma, difficilmente verrebbe a galla dal diretto interessato (al massimo potranno scoprirlo i paparazzi).

In un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, il ballerino napoletano ha deciso di parlare, timidamente, del matrimonio andato ormai in fumo con Belen Rodriguez.

Se in un primo momento il conduttore di Made in Sud è stato titubante si è poi aperto alle richieste del giornalista:

“Non ne voglio più parlare, non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Tuttavia, il ragazzo ha ammesso di essere sereno e è sicuro di non aver fallito con la conduttrice di Tu si que vales. Testimonianza del loro amore è sempre il piccolo Santiago, coccolato da entrambe le parti.

I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”, io dico che nella migliore delle ipotesi si è “compiuto” ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo.

I fan sperano comunque in un futuro insieme alla bella argentina. È vero che ora la donna è felice insieme ad Antonino Spinalbese, ma l’amore provato per il ballerino era davvero forte.