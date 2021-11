Avete mai visto il compagno di Carolina Marconi? È una persona molto importante per l’ex gieffina

Non ha mai perso occasione per dirgli grazie, soprattutto in questo periodo. Scopriamo insieme chi è il compagno di Carolina Marconi

Chi è Alessandro Tulli, compagno di Carolina Marconi? La showgirl venezuelana è sempre stata molto amata dal pubblico italiano e nell’ultimo periodo, ha potuto contare sul supporto di tantissime persone, durante la sua battaglia contro il cancro.

Tra le tante presenze costanti della sua vita, che più volte ha ringraziato sui social network, c’è proprio il suo fidanzato Alessandro Tulli. Ma chi è l’uomo e cosa fa nella vita?

Il fortunato che ha rubato il cuore dell’ex gieffina, è un calciatore. Alessandro Tulli è nato l’8 aprile 1982 ed è quattro anni più piccolo di Carolina Marconi. È stato un attaccante delle giovanili dell’Anziolavino ed è poi passato anche nelle fila della Roma, della Triestina, della Salernitana, del Lecce e del Piacenza.

Alessandro Tulli e Carolina Marconi

La relazione tra i due è nata nel 2014 e più volte l’ex gieffina ha parlato di matrimonio e del suo desiderio di avere figli. Un sogno che ha dovuto accantonare per un po’ dopo la scoperta del cancro al seno.

Per tutta la sua lunga battaglia, il suo fidanzato le ha tenuto la mano e l’ha sostenuta anche nei momenti peggiori. E Carolina non ha mai perso occasione per ringraziarlo, anche pubblicamente.

Eccoci oggi sempre insieme (nel bene e nel male ), ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto. Questo percorso è stato durissimo.. mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te. Amabile, gentile e anche spiritoso. Quanto cavolo mi fai ridire con le tue battute all’improvviso, beh ci sono anche le nostre discussioni. D’altronde siamo due arieti con dei bei caratterini.. ma dopo pochi minuti siamo uniti più che mai. Volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto. Per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata. Te amo ❤️😁.

Tre giorni fa, Carolina Marconi ha annunciato di aver fatto l’ultima chemio. È stata dura, ma adesso ha davanti a se una seconda possibilità di vita. Un nuovo inizio, come lei stessa lo ha definito, che si godrà fino in fondo sempre con il sorriso stampato sul volto.