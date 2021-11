Un percorso lungo, tortuoso, doloroso e a tratti estenuante, ma alla fine concluso. Carolina Marconi ieri mattina si è sottoposta all’ultima flebo di chemio terapia, mettendo così fine all’ultimo ciclo di cure per il cancro al seno che la affligge ormai da quasi un anno. Alla fine del trattamento, il suo fidanzato, gli amici e i familiari l’hanno attesa nel corridoio dell’ospedale e le hanno fatto trovare una bellissima sorpresa.

Era il maggio scorso quando l’ex gieffina e imprenditrice annunciava a tutti i suoi follower di avere un tumore maligno al seno. Lei lo sapeva già da qualche tempo. Addirittura si era già sottoposta ad un intervento chirurgico al seno di asportazione del tumore e di ricostruzione.

In quei giorni Carolina si preparava a iniziare il primo ciclo di chemio terapia e, fin da quel momento, è stato subito chiaro quanto fosse combattivo il suo animo e quanto coraggio avesse.

Quel coraggio Carolina se l’è portato fino a ieri. Fino a quando si è sottoposta all’ultimo trattamento della chemio.

Ora Carolina Marconi dovrà continuare con gli esami e controlli regolari per tenere sotto controllo la malattia, ma si può dire che il passo più lungo è decisamente fatto e che il peggio è passato.

La festa per Carolina Marconi

Ieri, appena uscita dalla sala delle chemioterapie del Gemelli di Roma, Carolina ha subito trovato una fantastica sorpresa organizzata per lei dagli amici più cari, dal suo compagno e dai suoi familiari. Uno striscione con su scritto: “Traguardo raggiunto guerriera!“.

Gli stessi hanno poi fatto trovare un’altra bellissima festa al rientro di Carolina a casa. Un buffet, buona musica, palloncini e un altro striscione con la scritta: “Dopo ogni tempesta ritorna sempre il sole, bentornata guerriera, ti amiamo…“.

Visibilmente commossa, Carolina ha ringraziato come ha potuto tutti i presenti. Ha ripetuto che senza il supporto di tutti, follower compresi che non l’hanno mai fatta sentire sola, lei non ce l’avrebbe fatta.

In fine, non ha perso occasione per lanciare l’ennesimo messaggio a tutti coloro che affrontano la sua stessa battaglia. Si è raccomandata con loro di non perdere la speranza e la voglia di vivere. Ha detto che è la testa che comanda tutto e di non buttarsi giù, perché passa tutto.