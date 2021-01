Avete mai visto la cameretta di Leone? Chiara Ferragni mostra la sua idea prima dell’arrivo della sorellina e il particolare “principesco”

Chiara Ferragni mostra ai followers come sarà la nuova cameretta del piccolo Leone: salta subito all'occhio un dettaglio "principesco"

Sia da un punto di vista professionale che familiare, Chiara Ferragni può assolutamente considerarsi una donna realizzata. Ha un marito che ama follemente, un bellissimo bimbo e presto anche una splendida bimba! Arriverà a marzo e per il momento l’influencer numero uno d’Italia preferisce non rivelare il nome scelto assieme al proprio compagno Fedez.

Chiara Ferragni: come sarà la cameretta di Leone

La chiama semplicemente Baby Girl e, a giudicare dalla radiografia, somiglia tantissimo al primogenito. Quale migliore frangente di questo per rinnovare una parte della casa, più esattamente la cameretta di Leone? I lavori di ristrutturazione sono ancora in corso ma la fashion blogger non ha saputo resistere alla tentazione di condividere coi seguaci una preview del risultato finale.

Ambiente sofisticato e a misura di bambino

Il prossimo marzo Leone Lucia Ferragni compirà 3 anni e nello stesso periodo diventerà pure fratello maggiore, notizia che lo ha reso felicissimo fin dal primo istante. Lo attesta il fatto che sia stato lui a posare per la foto dell’annuncio della dolce attesa.

Dunque, per lui è giunto il momento di diventare un piccolo ometto e di dire addio alla culla e a tutti gli altri accessori da neonato accumulati nel tempo. I genitori hanno, di conseguenza, deciso di rinnovare la sua cameretta, rivedendola da cima a fondo. Si sono affidati a Federico Sigali e Filippo Flora di 13.1 Architectur & Decor, chiedendo un ambiente sia sofisticato sia a misura di bambino.

Toni celesti

La nuova stanza dedicata a Leone virerà sulla tonalità celeste. Un parato in tinta decorato con delle adorabili nuvolette rivestirà la parete e ci saranno due strutture a baldacchino.

Chiara Ferragni: un “principesco” divano per l’ometto di casa

La prima avrà la funzione di coprire il letto, che avrà le fattezze di un “principesco” divano, impreziosito da tanti cuscini colorati, mentre dall’altro lato ci sarà un’area giochi con panca, libreria e “tavolo da lavoro”. Per ora la Ferragni ha unicamente condiviso la fotografia del progetto ma ha preannunciato che tutto sarà pronto entro una settimana.