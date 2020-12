“Sei contento dell’arrivo di una sorellina?” La reazione di Leone alla domanda di mamma Chiara e papà Fedez

Il video pubblicato da Chiara Ferragni e Fedez risale a un paio di mesi fa e mostra l’esatto momento in cui il piccolo Leone svela cosa c’è nel pancino di mamma. Non solo, la coppia più seguita del momento, in un secondo video ha voluto anche mostrare la reazione del bambino, quando gli viene chiesto se è felice dell’arrivo di una sorellina.

La mamma nella pancia ha un bimbo o una bimba?

Nel primo video, Chiara Ferragni domanda a suo figlio se nella sua pancia c’è un bimbo o una bimba e il piccolo Leone non esita a dire al mondo che la sua mamma sta aspettando una bella bimba!

Con questo simpatico video, i Ferragnez hanno annunciato al mondo il sesso del bebè, ma anche se l’influencer è entrata al sesto mese di gravidanza, hanno scelto di non svelare ancora il nome!

In molti hanno creduto che Chiara si fosse fatta sfuggire il nome mentre giocava con Leone, dopo averla sentita pronunciare la frase: “Rachele si è fatta male”. Ma Fedez è presto arrivato con la sua smentita. Rachele è il nome della bambola del loro bambino.

Il video di Chiara Ferragni e Fedez: “Sei contento?”

Nel secondo video pubblicato su Instagram, papà Fedez chiede al piccolo Leone se è contento dell’arrivo della sorellina. Ecco la reazione del bambino:

Con un lungo “siiiii” sorridente, Leone emoziona la sua mamma e il suo papà!

Da quando è giunta la notizia di una nuova arrivata in casa dei Ferragnez, la coppia ha condiviso ogni momento della gravidanza. Pochi giorni fa, Chiara ha pubblicato la foto dell’ecografia in 3D, dove si vedono chiaramente i lineamenti della volto della piccola.

I follower però continuano ad essere curiosi e non perdono occasione per cercare di capire quale sarà il nome della futura nascitura! Di sicuro, Chiara e Fedez troveranno un modo originale per svelarlo!