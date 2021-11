Senza alcuna ombra di dubbio Alex Belli è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip. Il celebre attore è finito al centro delle polemiche a causa del suo avvicinamento a Soleil Sorge suscitando l’ira di sua moglie, Delia Duran. Ma avete mai visto la casa dove vivono i due? Ecco le foto spuntate sul web.

All’interno della casa più spiata d’Italia Alex Belli sta creando molto scalpore a causa della vicenda che coinvolge altre due persone: Soleil Sorge e sua moglie Delia Duran. Di recente, queste ultime due hanno avuto un duro scontro a causa del rapporto troppo affiatato che è nato tra l’influencer e il celebre attore.

Il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran non risale a moltissimo tempo fa. Infatti i due recentemente sono diventati marito e moglie e, prima che l’attore entrasse nel programma condotto da Alfonso Signorini, tutto sembrava procedere a gonfie vele. Infatti la relazione tra i due era solida e stabile fino a quando il reality show di Canale 5 non ha sollevato numerosi dubbi.

Per quanto riguarda la vita privata dei neosposini, sappiamo che la dimora in cui vivono è un luogo molto soft il quale sembra rispecchiare la loro personalità. A seguito del divorzio con Katarina Raniakova, il celebre attore e la modella venezuelana si sono sposati lo scorso 26 giugno 2021 scambiandosi le simboliche promesse.

La coppia è molto attivi sui social tramite cui piace condividere momenti della propria quotidianità con tutti i loro fan. Infatti è proprio dai loro profilo Instagram che abbiamo potuto notare alcuni dettagli della casa in cui vivono circondata da un bellissimo giardino.

L’abitazione si compone di due livelli: un’ampia zona giorno da cui poi si accede alla zona notte attraverso una scala. Proprio in questo punto appare la scritta “Factory” in stile industriale. Gli ambienti interni sono caratterizzati da pavimento in legno e travi in acciaio, le grandi vetrate conducono alla meravigliosa terrazza. Nella dimora sono presenti anche quadri che ritraggono la coppia e non possono mancare gli strumenti musicali.