Chi è Giulia Lisioli? Conosciamo meglio la fidanzata di Blanco, uno dei cantanti tra i big in gara a Sanremo

La prima serata di Sanremo è andata in onda il giorno 1 febbraio 2022 con le esibizioni dei primi 12 cantanti in gara. Tra questi ultimi c’era anche Blanco in coppia con Mahmood. Ma avete mai visto la fidanzata del giovane talento? Si chiama Giulia Lisioli ed è lontana dalla luce dei riflettori. Conosciamolo meglio.

Blanco, il suo vero nome Riccardo Fabbriconi, è un dei concorrenti tra i big in gara al Festival di Sanremo. In coppia con Mahmooh, il giovane artista ha lasciato senza parole tutti i telespettatori del Festival della Canzone italiana. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che è legato a Giulia Lisioli da prima che diventasse famoso.

Giulia Lisioli è la fidanzata di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Quest’ultimo sta spopolando in Italia con le sue hit di successo ed è riuscita a raggiungere il teatro dell’Ariston in coppia con Mahmood. A differenza del suo fidanzato, la ragazza è lontana dal la luce dei riflettori ed ha rubato il cuore all’artista prima che quest’ultimo diventasse celebre nel mondo della musica.

La coppia si è mostrata insieme mano nella mano per la prima volta ai Seat Music Awards. In quanto è distante dal mondo dello spettacolo e riservata, abbiamo poche informazioni circa la sua vita privata. Sappiamo che frequenta l’istituto d’istruzione CFP Zanardelli ed è originaria di Desenzano Del Garda , in provincia di Brescia.

Malgrado la ragazza tenga molto alla sua privacy, è molto attiva sui social tramite cui piace condividere foto della sua quotidianità. Infatti il suo profilo Instagram è pieno di immagini che la ritraggono insieme al suo fidanzato Blanco.

Blanco parla della storia d’amore con Giulia Lisioli

In occasione di un’intervista rilasciata a “Radio DJ” in ottobre 2021, Blanco aveva rivelato di essere fidanzato e di aver conosciuto Giulia Lisioli ancora prima di raggiungere la fama. Queste sono state le sue parole: