Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Lulù Selassiè che ha lasciato il mondo del web senza parole. Al Grande Fratello Vip la maggior parte delle persone hanno sempre messo in discussione il titolo nobiliare delle principesse. Tuttavia, la prova schiacciante è l’incredibile somiglianza con la nonna, regina di Etiopia.

Lulù Selassiè è sempre al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la concorrente del Grande Fratello Vip di un gossip è stata una foto spuntata sui social la quale ritrae sua nonna. L’immagine in questione potrebbe essere la prova schiacciante del suo titolo nobiliare in quanto la somiglianza con la regina di Etiopia è clamorosa.

Senza alcuna ombra di dubbio, Lucrezia, Jessica e Lulù Selassiè sono le concorrenti più amate e seguite al Grande Fratello Vip. Con i loro strabilianti look e l’eccesso di botulino, le tre principesse hanno saputo bene come attirare l’attenzione di tutto il pubblico italiano.

Mostratesi super appariscenti sin dal primo momento, tutte e tre hanno dichiarato di considerarsi “principesse moderne“. Tuttavia, dinanzi ai numerosi dubbi sulle loro origini nobiliari, ecco che arriva la prova schiacciante: la somiglianza di Lulù con sua nonna, la regina di Etiopia.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè sono le pronipoti del Negus, l’ultimo imperatore di Etiopia, quindi il loro bisnonno. Tuttavia la loro dinastia risale anche di più all’antichità, in particolare a Manelik, il figlio di re Salomone e della regina di Saba.

Come possiamo ben notare dall’immagine in questione sembra che Lulù Selassiè e sua nonna siano due gocce d’acqua. Non notare la loro clamorosa somiglianza è impossibile. Nonna e nipote hanno identiche caratteristiche: stessi tratti e stessa impressione. La foto in questione, la quale rappresenterebbe la prova effettiva che le Selassiè sono delle vere principesse, è diventata virale sui social nel giro di poche ore.