Francesca Cipriani è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La storia d’amore vissuta con il fidanzato Alessandro, con tanto di proposta di matrimonio in diretta, ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori del reality. All’interno della casa la Cipriani ha avuto modo di raccontare un po’ anche della sua vita privata, in particolar modo della sua famiglia.

Giorno dopo giorno i concorrenti del Grande Fratello Vip si mettono a nudo confidandosi con gli altri inquilini, raccontando anche del loro vissuto così come del privato. Anche Francesca Cipriani si è aperta parlando ai suoi compagni di avventura della sua famiglia, soprattutto di sua sorella.

Francesca Cipriani: conosciamo meglio la sorella della gieffina

Dopo aver preso parte allo show di Italia 1 La Pupa e il Secchione e viceversa, Francesca Cipriani sta facendo la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio qui l’ex volto de La Pupa e il Secchione ha parlato di sua sorella.

Stando alle sue parole, sembrerebbe che la donna sia molto diversa dalla diretta interessata. Ai suoi compagni di avventura l’ex pupa ha rivelato di avere una sorella più grande di otto anni. La donna, inoltre, ha due figli e nella vita privata svolge la professione di commercialista.

Ma non è finita qui. Francesca Cipriani ha riferito che sua sorella si chiama Elena. Stando alle parole della gieffina, Elena e Francesca sono molto diverse non solo per quanto riguarda il carattere ma anche dal punto di vista dell’aspetto.

Nonostante le varie diversità che contraddistinguono le due donne, tra Francesca Cipriani e sua sorella Elena c’è un bellissimo rapporto fatto di amore, affetto e stima reciproca. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per vedere se Elena entrerà nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a sua sorella Francesca.