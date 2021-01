Avete visto Giulia Salemi quando era una concorrente di Miss Italia? Era molto diversa da quella che conosciamo ora

Tutti (o quasi) hanno sentito parlare di Giulia Salemi. Oggi affermata influencer, le partecipazioni ai reality show ne hanno incrementato la popolarità. Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, in pieno svolgimento, la ragazza di origini italo-persiane, ha trovato, ancora una volta, il modo di fare notizia.

Giulia Salemi a Miss Italia 2014: aveva 21 anni

Nel 2014,Giulia Salemi prese parte al concorso di bellezza per eccellenza nei nostri patri confini: Miss Italia. A 21 anni esordì sul palco di una delle più celebri e seguite kermesse. Perché quell’esperienza tende a sfuggire di mente? Claro: non fu lei a conquistare l’ambita fascia e corona.

La vittoria arrise a una ex Uomini e Donne

Benché la commissione giudicante la ritenesse idonea per il ruolo, dato il suo aspetto e il suo temperamento, la vittoria arrise a Clarissa Marchese, ex noto volto di Uomini e Donne di Maria De Filippi (oggi felicemente moglie e madre).

L’importante parentesi servì perlomeno a spalancare a Giulia Salemi le porte dello spettacolo. Sul web è tra le più seguite e la confidenza davanti alle telecamere l’ha iniziata a maturare lì, nella prestigiosa cornice dedicata alla bellezza italiana.

Déjà-vu

Attualmente è all’interno del GF Vip 5, il che sa di déjà-vu, avendovi già preso parte in una precedente edizione. Qui ha avviato una liaison con l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. L’avvicinamento tra i due ha generato parecchie polemiche, visto e considerato come in passato Giulia si fosse legata prima a Francesco Monte (proprio nello show dei vipponi) e quindi ad Abraham Garcia (conosciuto durante l’avventura a Mtv Super Shore).

Giulia Salemi: l’affondo di Salvo Veneziano

Sulla questione si è espresso pure Salvo Veneziano, il quale non crede alla storia appena sbocciata ed ha attaccato Pretelli, dandogli del doppiogiochista in un recente intervento. La dura presa di posizione gli è costata diverse critiche.