Il dramma di Francesco Monte: “Li avevo tutti i giorni”

Francesco Monte è stato uno degli ospiti di Verissimo, nella puntata andata in onda su Canale 5 sabato 9 gennaio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale Show, ha dato una tangibile svolta artistica, focalizzandosi sulla carriera di cantante. Nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato del rapporto con il gossip, della sua esclusione dal Festival di Sanremo e del dramma degli attacchi di panico.

Francesco Monte: ogni giorno una battaglia

In particolare, su quest’ultimo punto ha sottolineato quanto sia stato per lui complicato affrontarli e sconfiggerli. Ne è uscito dopo un anno. Li aveva praticamente ogni giorno e in maniera abbastanza forte. Gli venivano pure mentre guidava. Doveva fermarsi e chiamare il fratello affinché lo andasse a prendere. Probabilmente gli attacchi – ha proseguito – erano l’effetto di tutto ciò che provava a comprimere da oltre un anno, compreso il dolore per la morte di sua madre.

Energie incanalate nella musica

Attualmente, l’ex fidanzata di Francesco Monte – Giulia Salemi – è nella Casa più spiata dagli italiani. Mentre la sua conoscenza con Pierpaolo Pretelli sta proseguendo, spesso il nome della vecchia fiamma viene tirato in ballo.

Nel corso dell’intervista concessa a Silvia Toffanin, il diretto interessato ha, però, evitato di parlare della sua vita privata. Ha una posizione distaccata rispetto ai pettegolezzi. Crede se ne sia già parlato abbastanza. Le energie sono incanalate nella musica.

L’esclusione da Sanremo 2021

A proposito della sua nuova carriera di cantante, recentemente Francesco Monte ha tentato la carta del Festival di Sanremo 2021. Dalla manifestazione canora, presentata da Amadeus e Fiorello, è stato, tuttavia, escluso.

Francesco Monte ci riproverà

Non salirà sul palco dell’Ariston, ma Monte intende rincorrere il proprio sogno. La sua intenzione è di riprovarci. Ha pure ripreso a suonare il piano e sta studiando il basso. Dunque, si è detto felice. È soddisfatto di come stanno andando le cose e di come si stia plasmando la sua personalità.