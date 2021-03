Aveva soltanto 36 anni quando morì nello storico incidente stradale. Ecco come sarebbe oggi Lady Diana se fosse ancora viva: le foto

Lady Diana, un nome che trascina dietro di se il ricordo di colei che è ad oggi considerata la reale più bella di sempre. Una donna piena di qualità, morta in modo tragico e che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi due figli: Harry e William.

In molti si sono domandati come sarebbe oggi la vita al Buckingham Palace, se Lady Diana sarebbe ancora viva. Avrebbe accettato le sue nuore e avrebbe instaurato un buon rapporto con loro? Sicuramente si! E come sarebbe oggi la moglie del principe Carlo?

Credit: GreatSeniorLiving

Aveva soltanto 36 anni, quando morì il 31 agosto del 1997, in un grave incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Insieme a lei, morirono anche il suo compagno Dodi Al-Fayed e il conducente Henri Paul.

Il team di GreatSeniorLiving ha voluto “giocare” con photoshop, creando delle immagini attuali della Principessa del Galles.

Il libro di Harry e il dolore per la morte di Lady Diana

Recentemente, in un libro dedicato ai ragazzi che hanno perso i genitori durante la Pandemia, il principe Harry ha voluto condividere con il mondo il dolore che la morte di sua mamma ha portato nella sua vita. Aveva soltanto 12 anni, quando scoprì che la donna più importante della sua vita, era morta in un incidente.

Se stai leggendo questo libro, è perché hai perso i tuoi genitori o una persona cara, e anche se vorrei poterti abbracciare in questo momento, spero che questa storia possa darti conforto nel sapere che sei non solo. Quando ero un ragazzino ho perso mia madre. A quel tempo non volevo crederci o accettarlo, e ha lasciato un enorme buco dentro di me. So come ti senti e voglio assicurarti che nel tempo quel buco sarà riempito con così tanto amore e sostegno.

Con queste parole, Harry ha voluto dare il suo sostegno a tutti coloro che hanno perso i valori più importanti della vita per colpa del Coronavirus. Un vuoto che li accompagnerà per sempre, ma che si riempirà con altre cose belle della vita. Proprio come è successo a lui.