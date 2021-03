Il Principe Harry svela il rapporto ad oggi con il fratello William: “Strade diverse”

L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey dal Principe Harry e sua moglie Meghan Markle è stata sicuramente lunga e impegnativa. L’ex coppia reale ha parlato di ogni cosa, rivelando dettagli anche sconvenienti.

La famiglia reale al momento ha risposto solo con un breve comunicato stampa, tuttavia, sembra che la faccenda non sia destinata a morire qui. Le parole non sono state di certo leggere e si è arrivato anche all’argomento razzismo.

Meghan Markle sembra aver pensato anche al suicidio, tutta questa vicenda ci ricorda quello che è successo ormai 30 anni fa con Diana. Ora, il Principe Harry ha svelato anche come sono i rapporti con il fratello William.

I due erano molto uniti, quasi inseparabili fino all’arrivo di Meghan Markle in famiglia che per molto tempo è passata per la carnefice, rivelandosi invece oggi la vittima. Il papà di Archie ha raccontato:

Mia madre Diana sarebbe molto arrabbiata e triste per quello che ci hanno fatto e per come tutto è andato a finire. Lei vorrebbe che fossimo felici. Io e William? Il nostro è un rapporto in pausa, ma gli voglio molto bene. Lui è mio fratello e lo amo. Io e lui abbiamo attraversato l’inferno insieme. Voglio dire, abbiamo un’esperienza condivisa.

Però devo essere onesto e al momento siamo su strade diverse. E va bene così. Per quanto riguarda mio padre, lui mi ha deluso, sa cosa si prova in questa situazione, sa cos’è il dolore. Ha affrontato le stesse cose con cui ho dovuto lottare anche io. Poi Archie resta sempre suo nipote.

Insomma, i due sembrano aver messo in pausa questo rapporto. Al momento il marito di Kate Middleton non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma presto arriveranno anche le parole della famiglia reale. O comunque è quello che tutti sperano.