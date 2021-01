Aveva tenuto nascosta la notizia, ma qualcuno non è riuscito a trattenere la gioia: l’ex gieffina è incinta

Ex concorrente del Grande Fratello è in dolce attesa: lo annuncia la madre

Ex gieffina aspetta un bambino! Come un fulmine a ciel sereno, i fan ricevono la splendida notizia. Sui social network non si erano accorti che Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, serbasse una così splendida sorpresa.

La mamma di Federica Lepanto svela tutto

L’emozione di diventare genitore è davvero grande, ciononostante è riuscita a tener nascosto l’annuncio bomba e, chissà, forse avrebbe preferito celarlo ancora per un po’. Invece a svelare tutto è stata mamma.

Bacio al pancione

Difatti, la signora Norma non ha forse più resistito e su Instagram ha condiviso con gli utenti la gioia di diventare presto nonna. Proprio lei ha pubblicato uno scatto in cui, teneramente, bacia il pancione della ragazza, che si intravede sotto al vestito rosso.

Presumibilmente la fotografia risale al giorno di Natale, in cui Federica Lepanto e la madre ne avevano postata un’altra, insieme. Allora l’ex partecipante del reality show di Canale 5 portava il medesimo vestito rosso, ma essendo un po’ largo le è risultato facile camuffare la pancia. Eppure, osservando con attenzione la medesima immagine, una volta appresa la gravidanza, qualcosa si poteva intuire.

Il dono più bello

Nella didascalia a corredo della foto in cui bacia il pancione di Federica, la signora Norma ha scritto che è questo il dono più bello che potessero farle. L’idea di avere un nipotino la entusiasma. Dal canto suo, la Lepanto non ha rivelato ancora nulla sui social media. Sulla sua pagina Instagram regna il silenzio, ma con la diffusione della notizia è possibile che ne parlerà ai fan.

Federica Lepanto: la relazione procede a gonfie vele

La relazione con Cristian, di cui fino a poco tempo fa non voleva rivelare il nome, procede a gonfie vele. Anzi il loro sogno d’amore verrà tra poco suggellato con l’arrivo del piccolo o della piccola. Su Cristian sappiamo che è un operatore nel campo della sanità e in alcune immagini appare insieme alla dolce metà.