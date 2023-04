Il noto e amato attore Marco Rossetti, famoso per i suoi ruoli in diverse fiction, Come Un passo dal cielo 7 e Doc- Nelle tue mani, ha raccontato durante un’intervista dettagli molto privati della sua vita personale.

Si è aperto con la rivista Vanity Fair. Il suo non è stato un passato facile e il ricordo di quella malattia lo accompagna ancora. Ha rivelato di essere stato un adolescente irrequieto e un bambino attivo ed energico. Anche a scuola le cose non andavano bene, fin quando non si è imbattuto in un corso di teatro, che come lui stesso ha puntualizzato, gli ha cambiato per sempre la vita.

Non mi applicavo, per me è stato fondamentale. Nell’istituto che ho frequentato c’era un corso di teatro che mi ha cambiato la vita. Andai lì per sbaglio e da quel momento in avanti la mia vita è cambiata per sempre. Da adolescente irrequieto e pieno di energia, vedevo il teatro come qualcosa di superfluo e sciocco. Ma quando la mia migliore amica mi ha proposto di andarci, ne sono rimasto rapito.

Ma quel ragazzo era così irrequieto perché da bambino non aveva affrontato una facile diagnosi. I genitori di Marco Rossetti avevano scoperto che il loro piccolino era affetto da una malattia rara.

Un’infanzia trascorsa tra le mura delle strutture sanitarie. Fortunatamente, con il trascorrere del tempo quella condizione è scomparsa. Ma lo aveva segnato, trasformandolo in un adolescente senza la voglia di fare nulla.

Poi è arrivato il teatro, la recitazione lo ha cambiato, lo ha fatto crescere, gli ha aperto davanti un mondo meraviglioso.

Finita la scuola ho studiato recitazione anche se mio padre non voleva. Voleva che avessi un piano B. Ho fatto di testa mia e mi sono pagato i primi anni di scuola da solo lavorando come cameriere e con l’aiuto di mia mamma, che lo faceva di nascosto. Arrivato a 37 anni posso dire di essere stato molto fortunato.

Oggi Marco Rossetti è tra gli attori più seguiti ed amati. Ha raggiunto l’apice del successo a 40 anni e oggi si dice felice di questo, perché se fosse arrivato prima, probabilmente, le cose sarebbero andate diversamente.