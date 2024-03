Royal Family, perché Kate Middleton ha ritoccato la foto postata sui social: si scopre solo ora

É proprio vero che maggiore è il ruolo rivestito in società maggiore è la responsabilità, e, soprattutto, la visibilità. La famiglia reale è continuamente sotto i riflettori della stampa e la presunta malattia di Kate Middleton è uno degli argomenti più seguiti del momento. In tantissimi erano in attesa di notizie sull’esito dell’operazione cui si sottoposta recentemente la principessa e la foto postata per il giorno della festa della mamma doveva servire a rincuorare gli animi.

Questa è la foto che tanto ha suscitato scalpore per evidenti manomissioni. La principessa ha dichiarato di essere stata lei stessa a ritoccare la foto che voleva essere la testimonianza di una perfetta giornata casalinga della famiglia reale. L’immagine era stata ritirata da diverse agenzie di stampa nei giorni seguenti la pubblicazione per i diversi dettagli incriminati. Le sue parole sono state:

“Come molti fotografi amatoriali, occasionalmente mi cimento con l’editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri.”

Da diverso tempo Kate e la sua splendida famiglia sono al centro di pettegolezzi sul suo precario stato di salute che fonti attendibili a volte confermano e a volte smentiscono. La protagonista stessa con la pubblicazione della foto voleva rincuorare i suoi sudditi selle sue condizioni fisiche. Il mondo era in attesa di sue apparizioni dopo l’operazione all’addome che ha subito recentemente. La fotografia in questione doveva essere la prima ufficiale dopo l’intervento.

L’impeachment comunicativo le ha fatto guadagnare l’appellativo di Kategate. Il sito ufficilale del quotidiano britannico The Guardian ha confermato la responsabilità della principessa nell’editing in buona fede della foto, chiarendo che l’intenzione dei reali fosse quella di dare un immagine informale e gioiosa della famiglia. Fonti ufficiali confermano la buona salute della principessa e l’espressione sorridente nell’immagine (sempre che sia veritiera!) sembrerebbe confermare tale ipotesi.

