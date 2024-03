“Avvistato con lei” Esplode il gossip su Fedez, il cantante avvistato in compagnia di una donna

Fedez, intanto, non ha voluto commentare il "mistero" di Londra. Per questo motivo c'è stato spazio per dubbi e interpretazioni.

Dopo la tempesta torna l’arcobaleno, si dice di solito. Anche nelle crisi più nere c’è spazio a un momento di risalita, ma a volte serve solo un po’ di calma e un po’ di dolcezza. Fedez, dopo la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni (ancora pienamente in corso), a quanto mostrano i social, sarebbe pronto a voltare pagina.

Il matrimonio con Chiara Ferragni sembra dunque un capitolo chiuso. Il rapper milanese desidera guardare avanti, lasciandosi alle spalle il clamore mediatico e i paparazzi che assediano la casa di City Life. Qualche comunicazione sui social, alcune sue “mosse” indicano questa tendenza da parte di Fedez.

Sembra sia necessario un cambio nella sua vita in questo momento. D’altronde, come sappiamo, Fedez ha traslocato, ha rivoluzionato le sue abitudini e ha ritrovato la compagnia degli amici del mondo della musica, da Lazza a Tedua. Il ruolo di padre rimane la sua priorità, come ha sempre sottolineato tra i suoi primissimi pensieri come quello, appunto, di tutelare i suoi bambini. Fedez, infatti, si dedica con amore ai figli Leone e Vittoria, e si ritaglia del tempo per sé quando i due sono con la mamma.

Ieri sera, 15 marzo, Fedez ha scelto una fuga ben lontano da Milano ed è partito per l’Inghilterra. Arrivato a Londra, dopo una doccia rigenerante, ha cenato in compagnia di una donna, alimentando il mistero e le ipotesi. In molti hanno rumoreggiato sull’accaduto: ha già dimenticato Chiara? Si tratta di un viaggio di lavoro? All’inizio le indiscrezioni stavano già gridando alla nuova love story.

Sui social qualche pagina di gossip ha riferito di aver visto il rapper in atteggiamenti intimi con la donna, scatenando inevitabilmente dubbi e illazioni. La verità, però, è molto più semplice: la ragazza insieme a Fedez non è altro che la sua assistente personale, Eleonora Sesana. Spesso Fedez è con lei nei suoi viaggi internazionali, come già avvenuto durante la trasferta in America.

Fedez, intanto, non ha voluto commentare il “mistero” di Londra. Per questo motivo c’è stato spazio per dubbi e interpretazioni nel corso di tutta la giornata. Il riserbo del rapper è fecondo di grandi curiosità e di gossip sul suo post-crisi. Fedez sembra comunque pronto a vivere una nuova fase della sua vita.