Fedez, momenti di nostalgia nelle storie Instagram: il messaggio inviato alla sua ex (non è Chiara Ferragni)

Fedez ha condiviso una serie di storie sulla sua esperienza con il suo primo album “Penisola che non c’è”, uscito nel lontano 12 marzo 2011, sottolineando quanto sia stato importante nell’avvio della sua carriera artistica. Nella stessa occasione ha rievocato anche qualche presenza femminile che, per così dire, “doveva” rimanere nel passato. A maggior ragione adesso che è in corso una crisi matrimoniale profonda.

Ha ricordato con affetto uno dei concerti più significativi al Leoncavallo, dove i suoi genitori gestivano ancora la vendita dei suoi CD e delle sue magliette (pensate che tempi!). Il rapper ha anche aggiunto con un tocco di ironia un commento sulla sua vecchiaia, e dice “Sento il peso dell’età, ragazzi”.

Non solo ricordi nostalgici della carriera musicale. Fedez ha menzionato la collaborazione con la sua ex compagna Silvia Brigatti durante i primi momenti della sua carriera. Ha spiegato di aver investito tutti i suoi risparmi nel suo album d’esordio, ma non aveva abbastanza fondi per i video musicali. Così, ha acquistato una videocamera e ha imparato a utilizzare Final Cut 9 (un software) per montare i video, con l’aiuto di Silvia, prima di cominciare a farlo da solo.

Silvia Brigatti, nota come “Faty Tattoo”, è una rinomata tatuatrice che ha compiuto 36 anni il 10 marzo scorso, festeggiando in un noto ristorante milanese. Durante la fase iniziale della sua carriera artistica, ha diretto i video musicali di Fedez per l’album “Penisola che non c’è”. Si firmava con il nome Faty nella produzione di questi videoclip.

Attualmente gestisce uno studio tattoo a Milano, in via Privata Carlo Fornara. Lo studio è frequentato anche da personaggi noti come J-Ax, Achille Lauro, Alessia Lanza e Plant de La Sad. Come Fedez, Silvia ha un corpo ricoperto di tatuaggi con uno stile che ricorda proprio quello del rapper di “Pop-hoolista”. Lo stile comune riflette anche un passato condiviso fatto di valori e avventure passate insieme, in gioventù.

Recentemente, in un’intervista a “Marieclaire”, Silvia Brigatti ha parlato del cambiamento nel mondo dei tatuaggi, evidenziando la crescita di una nuova generazione di tatuatrici. Secondo lei starebbe emergendo uno “stile più dolce e delicato, caratterizzato da colori tenui e motivi sognanti”.

Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, il legame tra Silvia Brigatti e Fedez è rimasto solido nel tempo, tanto che è stata invitata al matrimonio con Chiara Ferragni. In quell’occasione, ha scritto loro un messaggio di auguri, pubblicato anche su Instagram, che auspicava che il loro amore potesse “durare per sempre” ed essere una “fonte di sostegno reciproco”.