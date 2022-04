Baby Vittoria e il suo giocattolo preferito: quanto costa il gigante orso di peluche?

Vittoria e Leone, i figli di Fedez e Chiara Ferragni, sono ormai amati e seguiti dall’intero mondo del web. Spesso protagonisti di simpatici video con i loro genitori, hanno divertito e rallegrato le giornate di molti.

Proprio recentemente, la piccola secondogenita ha pronunciato per la prima volta la parola “mamma”. Che emozione! Ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare nelle storie Instagram il giocattolo preferito di Vittoria. La bimba ama rotolarsi e sdraiarsi su di esso. E ogni volta, scoppia in una risata capace di contagiare chiunque si ritrovi a guardarla!

Si tratta di un enorme e tenero orso di peluche. Più volte il giocattolo è apparso negli scatti di famiglia, tra le braccia di Leone e Vittoria. I follower non hanno potuto fare a meno di notarlo e di mostrare la loro curiosità sul prezzo e la marca del gigante peluche.

Abituati a vere i tanti oggetti di lusso in casa Ferragnez, hanno probabilmente pensato ad una cifra esagerata.

Quanto costa l’orso gigante di Vittoria?

Purtroppo Chiara Ferragni non ha ancora svelato la marca e il prezzo preciso del tenero e morbido orso, ma secondo alcune ricerche online, lo stesso peluche è in vendita sui vari siti per un prezzo che si aggira intorno ai 65 euro.

Una cifra molto più bassa rispetto all’orso di Fendi della stessa Chiara Ferragni, che costa circa 620 euro!

La famiglia di Ferragnez è molto seguita sui social, soprattutto nell’ultimo periodo, dopo la notizia della malattia di Fedez. Il noto rapper si è sottoposto ad un delicato intervento, dopo la diagnosi di un tumore neuroendocrino del pancreas. Intervento che fortunatamente è andato bene e gli ha permesso di tornare a casa, tra le braccia dei suoi amati figli e di sua moglie Chiara.

Il cantante sta bene ed è tornato “a vivere”, come ama dire. Dovrà sottoporsi a controlli periodici, per assicurarsi che la massa non si ripresenti. Il suo chirurgo ha spiegato di essere riuscito ad intervenire in tempo e di aver esportato il tumore e una parte del pancreas.