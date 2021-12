L'iconico peluche di Fendi non passa in osservato a casa di Chiara Ferragni, ecco quanto costa

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer con maggior successo al mondo. La celebre imprenditrice digitale abita nel centro di Milano insieme alla sua famiglia: Fedez, Leone e Vittoria. Sui social mostra sempre la sua lussuosa casa e di recente è spuntato un nuovo particolare. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Chiara Ferragni è sempre al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista di un gossip la celebre influencer è stato un nuovo dettaglio spuntato all’interno della sua casa che non è passato in osservato ai suoi fan. Si tratta del peluche griffato il quale ha un prezzo da capogiro. Ecco quanto costa.

Chiara Ferragni e Fedez amano arredare la loro casa con gli oggetti più desiderabili del momento. Tra i cuscini più innovativi ai bellissimi addobbi natalizi, ecco che in casa Ferragnez è arrivato un grande orsacchiotto griffato.

A mostrarlo a tutti i suoi fan è stata la stessa Chiara Ferragni, insieme a tutti gli altri doni fatti alla figlia Vittoria. Infatti, l’orsacchiotto in questione è stato realizzato dalla casa di moda Fendi ed è un regalo da parte di Silvia Venturini per l’ultima arrivata in casa Ferragnez.

L’orsacchiotto decorato con la doppia F di Fendi è un’edizione limitata in quanto realizzato in misura più grande rispetto a quella originale. Inoltre, la versione del peluche venduta abitualmente dalla casa di moda, oltre alla doppia F, è caratterizzato da delle linee verticali e orizzontali.

Tuttavia, sembra che l’iconico peluche in casa della Ferragni sulla poltrona bianca accanto all’albero di Natale abbia un prezzo da capogiro. Il giocattolo da collezione che Fendi vende sul sito nella sua versione comune ha un costo pari a 620 euro. Dunque, quello presente in casa Ferragnez avrà sicuramente un prezzo più alto in quanto si tratta di una limited edition.