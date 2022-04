Il nuovo annuncio di Fedez: “Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare”

Il gesto di Fedez commuove tutti: mentre era in ospedale ha deciso di dedicare il suo tempo e il suo futuro ad un nuovo progetto

Una nuova notizia che Fedez ha pubblicato nelle sue storie su Instagram. Il rapper è sempre intervenuto in aiuto del prossimo e non è mancato al suo dovere di grande uomo, nemmeno durante il ricovero e l’operazione per il tumore al pancreas.

Ha dato vita ad un nuovo progetto nel quale, come lui stesso ha spiegato, ha intenzione di concentrare tutte le sue energie e il suo futuro.

Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita.

Si tratta della Fondazione Fedez E.T.S., senza alcuno scopro di lucro e che ha come obiettivo quello di operare su tre fondamentali pilastri: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità.

La fondazione di Fedez in sostegno del prossimo

Come descritto nei post pubblicati da Fedez, la sua fondazione lavorerà attraverso progetti dedicati alle persone più fragili, per gestire problematiche di disagio urgenti.

La Fondazione mirerà alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia. A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno a sostegno di settori della musica, cultura, arte e sport.

Il cantante ha affrontato un periodo molto difficile, un periodo fatto di ansie e paure. Si è sottoposto ad un intervento per il tumore al pancreas ed ora è tornato a casa dalla sua famiglia. Ma in quei giorni di ricovero, ha avuto modo di pensare e capire quali siano le cose importanti nella vita. Perché da un giorno all’altro tutto può cambiare.

Ha voluto così fare qualcosa di molto importante per il prossimo e soccorrere il suo paese in un periodo di difficili emergenze.

Il post del rapper ha commosso i suoi numerosissimi seguaci e in poco tempo è diventato virale sul web.