Il cantante è pronto per ritirarsi per permettere alla sua insegnante di recuperare dopo un infortunio

Sabato 30 ottobre è andata in onda una la terza puntata di Ballando con le stelle, lo show firmato Milly Carlucci. Ancora una volta protagoniste della trasmissione sono state le coreografie e le emozioni trasmesse dai concorrenti. Ovviamente, non sono potuti mancare i colpi di scena. Tra questi, l’annuncio della decisione di Albano intento a ritirarsi dal programma.

La decisione maturata nei giorni scorsi e annunciata nella puntata di sabato 30 ottobre ha spiazzato tutti i fan di Ballando con le stelle. Albano Carrisi ha infatti deciso di ritirarsi, anche se temporaneamente, dallo show. Alla base di questa decisione c’è la volontà di far riprendere la sua maestra dopo un infortunio.

A riguardo, queste sono state le parole del noto cantante:

L’avevo paventata, glielo avevo detto poco fa. Io vorrei che Oxana andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia la sua eccezionale carriera. Io ci sto a bloccarmi… a favore tuo, della tua salute, della tua arte! Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via… Ma per te.

Dunque alla base della decisione di Albano c’è la sua volontà di far riprendere la sua insegnante di danza da un infortunio avvenuto durante le prove generali dello show. Come già anticipato, il ritiro è momentaneo. Albano Carrisi, infatti, tornerà non appena la sua maestra si sarà ripresa.

Ballando con le stelle, il nobile gesto di Albano ha fatto commuovere la sua maestra

Dopo la decisione e le parole di Albano, la sua insegnante di danza non ha potuto fare a meno di commuoversi. Queste sono state le sue parole:

Voglio ringraziare tutta la grande e gentilissima famiglia di Ballando con le Stelle per aver fatta sentire la benvenuta qui. Ad ogni singola persona della squadra, voglio ringraziarvi per la vostra cura e il vostro affetto.

E ancora, Oxana ha dichiarato: