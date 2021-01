Albano Carrisi, avete mai visto la sua casa? Ecco la tenuta da sogno immersa nel verde dove non mancano gli oggetti di lusso

Albano Carrisi uno tra i più grandi cantanti e artisti di tutti i tempi che ha contributo a scrivere la storia della musica italiana. La sua voce è inconfondibile e Albano è uno degli artisti più conosciuti ed apprezzati non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Pugliese doc, Albano è stato da sempre legato alle sue origini e alla sua terra, nonostante da ragazzino si sia dovuto trasferire al Nord in cerca di fortuna. Da diversi anni però, il cantante è tornato ad abitare in Puglia e nello specifico a Cellino San Marco. L’artista è proprio li che ha una grande tenuta, dove abita insieme alla sua famiglia formata da Loredana Lecciso ed i figli Jasmine e Bido. Questa tenuta si trova in periferia e lontana dal centro abitato di Cellino. Una tenuta davvero molto grande dove all’interno di trovano anche diverse attività commerciali e ristoranti, oltre che frutteti, vigneti e tanti animali. Ad ogni modo, avete mai visto la casa di Albano?

Le foto della casa di Albano Carrisi

Nonostante la sua popolarità, Albano non ha mai avuto dubbi al riguardo ed ha scelto di vivere nel suo paese nativo. La sua casa è immersa nella natura, circondata da ulivi e da tanta aria pulita. Albano e la sua compagna per la loro casa hanno scelto uno stile rustico ma molto accogliente.

La cucina, che è uno dei luoghi della casa preferito dal cantante, nello specifico è arredata secondo questo stile. Molto spesso il cantante si cimenta tra i fornelli, essendo appassionato di cucina oltre che una buona forchetta. Il salotto, da invece sul una piscina favolosa e immensa. Dalle finestre di questa stanza, è possibile ammirare anche i tanti frutteti presenti all’esterno. In questo video ecco diverse immagini della casa di Albano e Loredana.

La zona living è davvero magnifica, grande con un camino posizionato al centro della sala e poi attorno diverse poltrone. Anche in questo caso, lo stile è rustico ed elegante.

Non mancano gli oggetti di valore all’interno della casa, che consta di tante camere. In questa immensa casa, Albano ha trascorso la sua quarantena insieme alla compagna Loredana Lecciso. In passato ha ospitato anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio.

