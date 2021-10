La cantante Mietta, in gara con il ballerino Maykel Fonts, è risultata positiva al covid

A poche ore dalla diretta della seconda puntata di Ballando con le stelle, il sito ‘davidemaggio.it’ ha diffuso la notizia riguardo la positività al coronavirus da parte di uno dei concorrenti. Si tratta della cantante Mietta che nel programma è in gara con il ballerino Maykel Fonts. La notizia è stata poi confermata da Milly Carlucci che durante la puntata si è collegata con la concorrente.

A Ballando con le stelle l’incubo coronavirus è tornato. Per il secondo anno di fila il programma di Milly Carlucci deve fare i conti in prima persona con questo nemico invisibile. La cantante Mietta è infatti risultata positiva al covid. Durante la seconda puntata del programma, dunque, Milly Carlucci si è collegata in diretta con la cantante che ha dato aggiornamenti riguardo le sue condizioni di salute.

Durante il collegamento, Mietta ha dichiarato di non avere sintomi e di stare bene. Per la cantante, però, potrebbe esserci la squalifica. Il tutto dipenderà dal risultato del tampone di Maykel Fonts, il ballerino che accompagna la cantante durante questa avventura.

Riguardo la positività al coronavirus di Mietta ci sono alcuni retroscena che non sono molto chiari. Stando alle storie Instagram condivisi dalla cantante, pare che quest’ultima avrebbe trascorso la serata di venerdì sera insieme all’amica Sabrina Salerno che ha invece gareggiato regolarmente.

Ballando con le stelle, gli ospiti della seconda puntata

Anche durante la seconda puntata dello show firmato Milly Carlucci c’è stato un ballerino per una notte. Nella scorsa puntata a ricoprire questo ruolo è stato il grande Pippo Baudo. Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 23 ottobre a ricoprire tale ruolo è stato Vincenzo Salemme.

Altri personaggi importanti presenti nel cast del programma sono senza ombra di dubbio Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Quest’ultima ricoprirà nello show un ruolo del tutto inedito.