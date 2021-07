Barbara Boncompagni aveva solamente 5 anni quando ha conosciuto Raffaella Carrà. Si era fidanzata con suo padre Gianni Boncopagni e sono stati insieme per 11 lunghi anni. Tra le due con il tempo, è nato un rapporto davvero speciale. La donna per questo ha deciso di parlare della sua scomparsa.

La tragica morte della cantante e presentatrice ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto dei suoi familiari. Era malata, ma in pochi erano a conoscenza di ciò che stava vivendo.

Tuttavia, Barbara Boncompagni ha deciso di far conoscere a tutti il rapporto che avevano instaurato con gli anni. La donna, in un’intervista con La Stampa, ha dichiarato:

Le piaceva stare al mare e giocare, era una grande appassionata di Burraco. Adorava le cene con pochi amici ed il cibo buono. Era appagata e non si è mai lamentata della vita privata, del non aver avuto figli, prima non li aveva cercati, poi non erano venuti.