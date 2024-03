Barbara D’Urso, nuova delusione: non c’è pace per la conduttrice

Si sono susseguite diversi voci sul futuro professionale di Barbara d’Urso. Dopo nove mesi di silenzio, ha scelto di ritornare in televisione come ospite di Mara Venier a Domenica In. Durante questa occasione davvero speciale, nello studio che aveva conosciuto per tanti anni della sua carriera, agli inizi, ha aperto il suo cuore per tante rivelazioni.

Forse si è aperta come mai prima d’ora, parlando della sua vita privata e della sua carriera, della sua famiglia e dei figli, di cui non dice mai nulla pubblicamente, e dell’allontanamento da Mediaset. Barbara D’Urso ha espresso il suo grande disappunto per come è terminata la collaborazione con Mediaset, definendolo un dolore ancora presente, difficile da superare.

Da alcune settimane prima dell’intervista sono emersi vari rumors online riguardo al suo futuro televisivo. Alcuni hanno persino svelato la possibilità che conduca dei programmi su Rai Uno nella prossima stagione, tra cui un format simile allo storico programma di Raffaella Carrà, Carramba che sorpresa. Ma è tutto credibile a questo punto, dopo l’intervista da Mara Venier?

‘La Repubblica’ ha smentito categoricamente tutte le voci, spegnendo le speranze di chi sperava in una simile prospettiva. Merito di fonti qualificate degli ambienti Rai che confermano l’assenza di Barbara D’Urso dalle prospettive e dai progetti della televisione pubblica.

Nonostante la smentita, l’ex volto di Mediaset ha assicurato ripetutamente ai suoi fan che tornerà presto in televisione. Dopo l’intervista a Domenica In con Mara Venier, ha rivelato a uno dei suoi sostenitori che l’aspettava fuori dallo studio “Fabrizio Frizzi” che il suo ritorno in televisione avverrà prima del previsto: “Torno, torno…”, aveva detto uscendo dalle sedi Rai.

La domanda rimane: su quale canale ritornerà Barbara D’Urso? La smentita da parte delle fonti vicine alla Rai sembra escludere la possibilità della “rete ammiraglia”. C’è la possibilità che l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque possa approdare seriamente a Discovery, come è stato vociferato negli ultimi mesi. Di sicuro c’è che la sua carriera, soprattutto negli ultimi dieci anni, ha portato solo grandi successi di pubblico e di dibattito sui social. Quest’ultimo fa sempre bene alla programmazione televisiva.

Mentre attendiamo di capire il futuro televisivo di Barbara d’Urso, è da notare che la sua intervista non ha ottenuto un successone di ascolti. Nel dettaglio, i momenti del programma in cui Barbara D’Urso ha discusso della sua vita privata e del suo lavoro sono stati seguiti da 2.706.000 spettatori con uno share del 18,2%. Sono, invece, 2.246.000 spettatori con uno share del 17,9% nella seconda parte. Gli ascolti sono stati leggermente superiori rispetto alla puntata della domenica precedente.