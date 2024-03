Barbara D’Urso pronta al ritorno in tv: la conduttrice sarà di nuovo al timone di uno storico programma

Alla fine il ritorno da Mamma Rai è arrivato. Barbara D’Urso ha fatto il suo ingresso commosso presso gli studi di Rai Uno. Il suo è un ritorno televisivo straordinario, ospite di Mara Venier a Domenica In. Le voci indicano un rifiuto già avvenuto da parte dell’amministratore delegato Roberto Sergio a proposito di un ritorno in Rai per la conduttrice. Che progetti ci sarebbero per lei?

Sembra esserci un progetto “segreto” in cantiere a Viale Mazzini per la conduttrice napoletana. Barbara D’Urso, traumaticamente allontanata dalla sua vecchia casa, i programmi di successo che per molti anni ha presentato, potrebbe avere un “piano B” in Rai.

Il progetto avvincente prevede che l’ex conduttrice Mediaset guidi il nuovo programma del sabato sera su Rai Uno, con un concept simile a Carramba che sorpresa, la storica trasmissione presentata diversi anni fa da Raffaella Carrà. Siamo piuttosto sicuro che un eventuale programma del genere potrebbe non portare lo stesso nome.

Quello per Barbara D’Urso sarebbe comunque un “people show”, in linea con il formato di “C’è posta per te”. Non a caso, l’intenzione è quella di mettere Barbara D’Urso nelle condizioni di competere direttamente con Maria De Filippi nella prestigiosa fascia di prime time del sabato sera.

Nel frattempo, ulteriori dettagli sul presente e sul futuro di Barbara D’Urso sarebbero potuti emergere durante l’intervista a Domenica In, ospite di Mara Venier nella venticinquesima puntata del popolare contenitore domenicale. Ma, ancora una volta, le grandi attese del pubblico dovranno restare tali per altro tempo, sperando in uno scoop da Viale Mazzini. L’amicizia consolidata tra Barbara D’Urso e Mara Venier ha garantito un’intervista davvero ricca, tra vita professionale e privata.

Ricordiamo che i primi passi di Barbara D’Urso nel mondo della televisione sono stati mossi proprio in Rai alla fine degli Anni Settanta. Ha partecipato al programma Che Combinazione e successivamente ha affiancato Pippo Baudo nella conduzione proprio di Domenica In. Nel corso degli anni Ottanta, ha condotto numerosi programmi per il servizio pubblico, da Forte Fortissimo TV Top, a Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia.