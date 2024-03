Domenica In, Barbara D’Urso vuota il sacco sui figli: nessuno lo sapeva

Il prolungato periodo di silenzio è terminato. Negli studi di Domenica In la conduttrice Mara Venier ha accolto anche Barbara d’Urso nella puntata andate in onda ieri, naturalmente su Rai Uno. Tagliata fuori dai palinsesti Mediaset, la celebre conduttrice e attrice ha parlato sia della propria situazione professionale sia della vita privata.

In merito alle faccende personali, la partenopea non è mai stata particolarmente prodiga di particolari. Stavolta, però, ha deciso di fare un’eccezione, svelando dettagli inediti circa i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, entrambi parecchio riservati e lontani dal mondo dello spettacolo.

Barbara D’Urso e l’amore verso i suoi due figli: la nascita della nipotina Matilde l’ha riavvicinata a Mauro Berardi

Il primogenito Giammauro, 37 anni, medico specializzato in trapianti di fegato e padre di Matilde, prima nipotina della presentatrice, l’ha pregata di non parlare di lui pubblicamente, in segno di rispetto verso il suo impegno. Teme, infatti, che la notorietà vada a discapito della propria carriera.

Invece, Emanuele, 35 anni, è un produttore cinematografico. Recentemente ha realizzato il film Shukran, ambientato durante il conflitto in Siria. Anche lui è allergico all’attenzione mediatica e non ha mai chiesto aiuto al padre, Mauro Berardi, sebbene svolga lo stesso lavoro. Barbara D’Urso ha raccontato di come Emanuele abbia quasi litigato con la figura paterna per non avergli rivelato nulla del film fino al Festival di Roma.

Nonostante la riservatezza dei ragazzi, la conduttrice ha espresso massimo orgoglio per chi sono oggi. Si è occupata da sola di crescerli, dati i rapporti complicati con l’ex marito Mauro Berardi. Tra i due vi è stata un lungo distacco e giusto da poco, con la nascita della piccola Matilde, sono arrivati dei segnali di disgelo. Per essere pienamente felice ha un ultimo desiderio: l’arrivo di un nipotino da Emanuele. Quella la considererebbe la chiusura perfetta del cerchio.