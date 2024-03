Barbara D’Urso censura Mara Venier a Domenica In: “Non lo posso dire? Adesso…”

Tante le allusioni, durante l'intervista a Barbara D'Urso a Domenica In, al comunicato letto da Mara Venier in occasione della puntata speciale dedicata a Sanremo 2024

Non c’è pace per la conduttrice di Domenica In. Ormai ogni cosa che dice teme che possa arrivare un comunicato, come quello che ha letto in diretta durante la puntata speciale di Sanremo 2024 e dopo gli appelli di alcuni cantanti alla pace e al cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Palestina. Nell’ultima puntata andata in onda il 3 marzo 2024 è Barbara D’Urso che censura Mara Venier a Domenica In: “Non lo posso dire? Adesso mi arriva un comunicato”.

A nove mesi di distanza dall’addio forzato alle reti Mediaset (per lei un dolore troppo grande e un lutto che ancora non ha superato), Carmelita si è ripresentata in tv ospite della collega e amica Mara Venier, nella puntata del 3 marzo 2024 di Domenica In.

La conduttrice ha subito iniziato a parlare della fine del rapporto televisivo con l’azienda che oggi è di Pier Silvio Berlusconi, dopo la morte del padre fondatore, Silvio Berlusconi. Ancora non ha capito cosa è successo e perché. Nessuno le ha mai dato spiegazioni.

Non si è parlato solo del passato a Mediaset, ma anche di quello che ha fatto in questi mesi di assenza dal piccolo schermo, in cui ha aggiornato i suoi follower sui social, ad esempio, di un viaggio a Londra per migliorare l’inglese.

Ovviamente ampio spazio è stato dato alla sua vita personale, oltre che professionale. La scomparsa della mamma quando aveva 11 anni, la sua seconda mamma, i fratelli, il rapporto con il padre, ma anche i suoi grandi amori. L’ex marito Mauro, con cui ha avuto due figli di cui è orgogliosa, e Miguel Bosè. E proprio parlando di quest’ultimo flirt, la padrona di casa è inciampata in una “gaffe”.

Barbara D’Urso censura Mara Venier per una parola che in tv non si può dire

Quando Mara Venier ha chiesto a Barbara D’Urso del rapporto con Miguel Bosè, che spesso era a casa sua a Napoli negli anni Ottanta, ecco cosa ha detto la padrona di casa: “Su Miguel Bosè devi darmi una spiegazione“.

Carmelita ha risposto: “Io e Miguel ci siamo conosciuti tanti anni fa, è una persona stupenda, io ancora mi chiamavo Carmelita, abbiamo avuto una storia meravigliosa“. Ma la Venier stuzzica la collega: “Una storia di amore? Di sesso?“. La D’Urso, fintamente scandalizzata le ricorda che “siamo su Rai1, sesso non si può dire“. Ed ecco che Mara Venier ritorna allo scandalo degli ultimi giorni: “Non si può dire? Oddio ora mi arriva un comunicato tra poco. Ormai l’ho detto“. Il riferimento è, ovviamente, al comunicato letto in occasione della puntata speciale di Sanremo.