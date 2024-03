Mara Venier, gaffe imbarazzante in diretta a Domenia In: tutti hanno notato l’errore della conduttrice

Mara Venier, durante l'intervista a Luisa Ranieri a Domenica In, ha lamentato come qualsiasi dichiarazione possa scatenare polemiche eccessive.

A Domenica In Mara Venier, prima di accogliere Luisa Ranieri in studio per discutere della nuova stagione delle “Indagini di Lolita Lobosco” che inizierà domani, ha voluto fare chiarezza su una gaffe commessa poco prima. Si tratta del malinteso avvenuto durante l’intervista con Barbara D’Urso.

La conduttrice di Domenica In ha ammesso di aver commesso un errore nell’utilizzo di una parola straniera, “cock”, sottolineando che il suo significato era completamente diverso. In questo modo, la presentatrice ha cercato di porre fine alle possibili polemiche che ne potevano scaturire e quelle che, effettivamente, ne sono scaturite.

Successivamente, Mara Venier ha proseguito l’intervista con Luisa Ranieri in studio, lamentando come qualsiasi dichiarazione possa scatenare ogni volta polemiche in modo eccessivo. Ranieri, presente in studio e che si apprestava a partecipare all’intervista, ha evidenziato come “Non si possa fare più niente”. La conversazione, successivamente, si è poi spostata sulla fiction di Lolita Lobosco, di cui l’attrice napoletana è protagonista.

Parlando della nuova stagione di Lolita Lobosco, Ranieri ha anticipato alcune novità. L’attrice ha precisato che, a differenza del suo personaggio, lei non pratica sport estremi. I progetto della fiction è nato grazie a suo marito Luca Zingaretti, dopo che le ha fatto leggere i libri e ha acquisito i diritti per realizzare la fiction. Lei sarebbe stata l’attrice che avrebbe ricoperto il ruolo principale. Grande il successo della serie, soprattutto presso il pubblico femminile. D’altronde, come spiega Ranieri:

Molte donne si identificano con il personaggio imperfetto di Lolita, una donna che ha il coraggio di mettersi in gioco.

Luisa Ranieri ha parlato con Mara Venier della terza stagione di Lolita Lobosco, quella in arrivo, in onda dal 4 marzo, svelando che il suo personaggio troverà di nuovo l’amore. Sarà per lei il momento di trovare una relazione sana e appagante, ma senza dare troppe informazioni per capire se questa avrà successo. L’uomo coinvolto sarà Leon, un gallerista interpretato da Daniele Pecci.