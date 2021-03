Barbara D’Urso convocata in procura per l’Ares Gate

Nuovo colpo di scena nel caso Ares Gate: dopo Rosalinda Cannavò, Massimiliano Morra, Eva Grimaldi, Gabriel Garko e ancora altri VIP anche la famosa conduttrice Barbara D’Urso è stata convocata in Procura per fare luce su quanto sta succedendo.

Le ombre sul suicidio di Teodosio Losito si fanno sempre più insistenti, la Procura ha deciso di riaprire le indagini dopo le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello VIP.

Ora, anche Barbara D’Urso è stata sentita dalla procura, seppur non sembra essere coinvolta direttamente in questa storia, pare che anche la sua testimonianza è piuttosto importante. Proprio durante una puntata di Pomeriggio Cinque la donna aveva commentato il caso.

Sono sotto choc perché durante la pubblicità mi sono arrivati un sacco di messaggi sul telefonino sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi.

Un’altra persona che io non dirò mai nemmeno sotto tortura, mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha raccontato che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me. Attenzione, potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto ma molto ma molto famosi. Attenzione!