Barbara D’Urso denunciata a Pomeriggio 5: “Non mi spavento”

Senza alcuna ombra di dubbio Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, la donna ha dichiarato di aver ricevuto una denuncia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Barbara D’Urso finisce nei guai. La celebre conduttrice di Pomeriggio 5 è stata querelata. A rivelarlo è stata lei stessa in occasione della puntata più recente di Pomeriggio 5. Ma chi sarebbe l’autore della denuncia?

Le persone che seguono il format pomeridiano in onda su Canale 5 sanno bene che, da un po’ di tempo, Carmelita si occupa delle condizioni di Lando Buzzanca. Quest’ultimo è un attore ricoverato in una clinica romana in quanto deve ricevere assistenza 24 ore su 24. Tuttavia, le continue indagini avrebbe suscitato l’ira di qualcuno il quale poi avrebbe esposto denuncia alla redazione del programma.

A rendere pubblica tale notizia è stata la stessa conduttrice in occasione della diretta più recente di Pomeriggio 5. Introducendo il caso di Lando Buzzanca, la donna ha dato la parola a Enrica Bonaccorti. Tuttavia in un secondo momento è stata costretta a bloccarla:

Enrica tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene tutti qui ma vi prego di non parlare e vi spiego perché. Addirittura chi non ha avuto voglia, diciamo così, in diretta e dire la propria versione, ha ritenuto più opportuno… vediamo se uso le parole giuste. Ha ritenuto più opportuno… diciamo che la persona dalla quale è partita tutta l’indagine, chiamiamola così, e che ha diciamo ha fatto discutere finendo su tutti i giornali che hanno parlato di questa cosa che forse poteva essere finta. Non sto dicendo cosa e chi. Ecco, questa persona invece di replicare e portare le proprie motivazioni e dire ‘non è vero smentisco le accuse che mi vengono mosse’, ha preferito un modo diciamo un pochino più… Cioè ha fatto una sorta di diffida, querela, nemmeno lo so e non mi interessa comunque.

Anche se la D’Urso non ha fatto nomi, sembra che l’autrice della denuncia sia Francesca Lavacca. Nonostante questo, la donna ha dichiarato di non essere spaventata. Queste sono state le sue parole: