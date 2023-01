Barbara D’Urso dice addio a La Pupa e il Secchione? Ecco chi prenderà il suo posto

La Pupa e il Secchione non avrebbe rinnovato il contratto a Barbara D'Urso

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e popolari nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la donna potrebbe dire addio a La Pupa e Il Secchione. Ma chi prenderebbe il suo posto? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Pupa e il Secchione è un reality show in onda su Italia Uno in cui due mondi completamente distanti, quello delle pupe e quello dei secchioni, si uniscono. Nell’ultima edizione, gli autori del programma avevano deciso di apportarvi alcuni cambiamenti. Infatti, il pubblico italiano ha potuto vedere Barbara D’Urso al timone della conduzione.

La donna aveva sostituito Andrea Pucci. Nello studio di La Pupa e il Secchione, i protagonisti effettuavano giochi e sfide e avevano anche la possibilità di confrontarsi con gli opinionisti Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Tuttavia, adesso sembra che la redazione abbia optato un ritorno alle origini. Infatti, nella nuova edizione del programma, i telespettatori italiani potrebbero vedere il grande ritorno di Enrico Papi. Quest’ultimo fu il primo a condurre il reality show nel 2006 insieme a Federica Panicucci. A diffondere lo scoop è stata Deianira Marzano la quale ha rivelato sui suoi account social:

Pare che sia stato confermato Enrico Papi al timone de La Pupa e il Secchione.

Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia. Infatti, ancora non è giunta nessuna conferma o smentita ne da parte dello stesso conduttore ne da parte degli autori del programma. In ogni modo, dopo alcuni anni di assenza, Enrico Papi ha fatto il suo ritorno nelle reti Mediaset anche con Scherzi A Parte il quale ha riscontrato molto successo.