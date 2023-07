Barbara D’Urso dice addio a Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria rompe il silenzio: le sue parole

Dopo il clamoroso addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, Vladimir Luxuria si è lasciata andare ad inedite dichiarazione in merito alla questione. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo ben 14 anni di permanenza, Barbara d’Urso non tornerà il timone della conduzione di Pomeriggio Cinque. La notizia dell’addio della conduttrice di Canale Cinque continua ad essere oggetto di chiacchiere in rete. Ad ufficializzare l’uscita di scena della donna è stata direttamente l’azienda Mediaset attraverso un comunicato stampa.

Nel corso delle ultime ore, a parlare in merito alla questione è stata Vladimir Luxuria. La celebre opinionista è legata da un rapporto speciale con Barbarella e nel corso delle ultime ore ha espresso tutto il suo dispiacere per la notizia:

Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli.

Vladimir Luxuria era convinta che Barbara D’Urso tornasse a condurre Pomeriggio Cinque a partire da settembre ma così non è stato. Per quanto riguarda i motivi dell’addio, l’opinionista non ha saputo rivelare nessun dettaglio:

Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti.

Barbara D’Urso: i progetto futuri

Nel frattempo si vocifera che Barbara d’Urso potrebbe entrare scena Ballando Con Le Stelle. Pertanto, sempre Vladimir Luxuria ha dichiarato che la conduttrice sta prendendo lezioni di danza. Alla luce di questo non si esclude la possibilità di vederla nel programma condotto da Milly Carlucci.