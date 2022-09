Barbara D’Urso diventa professoressa, insegnerà Luiss Business School: ecco tutti i dettagli

L’estate è ormai giunta al termine e la sua partenza lascerà spazio al ritorno dei programmi televisivi più amati. Tra questi non possiamo non parlare del ritorno sul piccolo schermo di Pomeriggio 5, al cui timone ci sarà ovviamente Barbara D’Urso. In occasione del Festival della Tv di Dogliani la conduttrice ha svelato importanti novità sulla sua vita: Carmelita si prepara a diventare professoressa universitaria.

Novità nella vita di Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 si sta preparando a ricoprire un ruolo professionale molto importante. Carmelita, infatti, ha svelato che presto diventerà professoressa universitaria. Nel dettaglio, la conduttrice insegnerà alla Luiss Business School.

A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Barbara D’Urso durante la sua ospitata al Festival della Tv di Dogliani. Al momento la conduttrice di Pomeriggio 5 si è limitata solo a rendere nota la novità senza svelare ulteriori dettagli. Sicuramente presto la D’Urso ci svelerà tutti i retroscena di questo traguardo importante da lei raggiunto.

Nonostante si stia preparando ad insegnare alla Luis Business School, Barbara D’Urso ha svelato di continuare a lavorare in tv. Dunque, niente paura per i suoi fan più fedeli che continueranno a vedere la conduttrice sul piccolo schermo e non solo.

Barbara D’Urso ha anche confessato di tornare a teatro. Il prossimo inverno, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 tornerà a recitare in una tournée. La notizia è stata rivelata dalla pagina ‘Gossip e Tv’ che ha svelato il ritorno di Carmelita ad uno dei suoi più grandi amori, il teatro.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per vedere nuovamente Barbarella sul piccolo schermo attraverso cui entrerà in moltissime case degli italiani facendo loro compagnia e informandoli su tutto ciò che avviene nel mondo. Nonostante il suo ritorno a Mediaset, la conduttrice non ha mai escluso un eventuale passaggio in casa Rai.