Barbara D’Urso è diventata nonna: l’annuncio ufficiale a Verissimo non è passato inosservato

Barbara D’Urso è uno dei personaggi più amati e chiacchierati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Pomeriggio 5 è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Ospite del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, Carmelita ha annunciato di essere diventata nonna.

Voci in merito a questa chiacchierata notizia giravano già da molto tempo ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. Intervistata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Barbara D’Urso ha rivelato di essere diventata nonna per la prima volta. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono riuscita per mesi a fare in modo che non si sapesse questa cosa, io l’avrei anche voluta condividere perchè è una gioia talmente immensa. Ma io rispetto quello che mi ha chiesto mio figlio e la sua compagna, che amo perdutamente. Ringrazio che si siano incontrati, sono due ragazzi stupendi.