Ieri 29 settembre 2021 è stato un giorno speciale per Barbara D’Urso. La celebre conduttrice di Live ha deciso di fare una dedica a suo figlio in occasione del suo compleanno. Infatti, proprio ieri Emanuele Berardi ha compiuto 33 anni e sua mamma non ha perso occasione per ribadire a suo figlio tutto l’amore che prova per lui.

Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso nato nel 1998 dalla relazione con Mauro Berardi, compie 33 anni. La nota conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto festeggiare questo giorno speciale creando un post sui social dove si può leggere una tenerissima dedica. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

In occasione del compleanno di suo figlio Emanuele Berardi, Barbara D’Urso ha deciso di condividere con tutti i suoi fan questo giorno speciale pubblicando una foto sui social. Si tratta di uno scatto che mostra il 33enne quando era solo un bambino mentre fa il bagnetto. Il piccolo sorride e la madre lo regge accuratamente per evitare che cada.

La celebre conduttrice di Live ha deciso di scrivere anche una dolce dedica nella didascalia della foto in questione. Queste sono le tenere parole:

Ed eccolo l’unico altro vero punto di felicità perfetta e totale…ore 00,10 del 29 settembre…Tu…il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince…e mi fa camminare a testa alta. Io, tu e Giammauro, uniti ed indivisibili…Noi tre, l’amore puro. Ti amo. Mamma

Emanuele Berardi, così come suo fratello Gianmauro Berardi, ha intrapreso una strada diversa da quella di sua madre. Entrambi hanno preferito prendere le distanze dal mondo dello spettacolo. In particolare, Emanuele Berardi vive attualmente a Milano e svolge la professione di produttore, fotografo e video maker.

Infatti sul suo profilo Instagram possiamo ammirare numerosi scatti di paesaggi e volti caratteristici. Durante l’anno 2014 il ragazzo ha intrapreso un progetto riguardante un documentario che racconta la band Too Mundo. Nel 2018 è apparso un televisione, complice di un esilarante scherzo fatto dalla stessa madre Barbara D’Urso.

