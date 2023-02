Barbara D’Urso e la rivelazione su Flavo Briatore: “Ecco cosa penso di lui”

In queste ultime settimane sta facendo molto chiacchierare la presunta frequentazione tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. La conduttrice di Pomeriggio 5 e l’imprenditore sono stati paparazzati insieme in un famoso hotel di Milano. In seguito ai numerosi gossip in circolazione, Carmelita ha voluto fare chiarezza in merito e nel salotto di Verissimo ha rivelato come stanno veramente le cose con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Barbara D’Urso non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Pomeriggio 5 è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Carmelita ha rotto il silenzio e si è esposta in merito al gossip della frequentazione con Flavio Briatore.

Per raccontare la sua verità la conduttrice di Pomeriggio 5 ha scelto il salotto di Verissimo. Qui Barbara D’Urso ha rivelato:

Flavio Briatore? Siamo usciti un po’ di volte con altri amici.

Ma non è finita qui. Alla domanda di Silvia Toffanin se lei e l’imprenditore fossero usciti qualche volta da soli, la conduttrice ha risposto con queste parole:

Non mi ricordo.

In seguito Carmelita ha rivelato di aver conosciuto bene l’ex marito di Elisabetta Gregoraci e di aver avuto, almeno all’inizio, dei pregiudizi nei suoi confronti. Queste sono state le parole della conduttrice di Pomeriggio 5:

L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro.

Al momento, dunque, la frequentazione tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore sembra essere solo una semplice amicizia. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se verranno rivelati ulteriori retroscena in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Nel frattempo anche Flavio Briatore ha rotto il silenzio e si è espresso in merito al gossip che lo riguarda con queste parole: