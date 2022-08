Barbara D’Urso e le dichiarazioni su Soleil Sorge: sul web è polemica

Senza alcuna ombra di dubbio Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite all’interno del mondo della televisione italiana. In occasione dell’evento di The Alessandro Nomellini Awards 2022 il quale si è tenuto a Twiga di Forte Dei Marmi, la donna ha rilasciato alcune dichiarazioni su Soleil Sorge. Alla luce del suo discorso sul web sono emerse numerose polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Barbara D’Urso è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la conduttrice protagonista di un gossip sono state alcune rivelazioni su Soleil Sorge che lei stessa ha rilasciato nel corso dell’evento The Alessandro Nomellini Awards 2022.

La maggior parte delle persone conosce Soleil Sorge per essere stata un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Tuttavia, dopo essere uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini, l’influencer ha ottenuto sempre più fama partecipando anche in qualità di opinionista a La Pupa e Il Secchione.

Barbara D’Urso: le parole di elogio per Soleil Sorge

Alla luce di questo suo ultimo successo, Barbara D’Urso ha deciso di spendere alcune parole di elogio nei suoi confronti sottolineando di essere fiera di lei. Questa è stata la frase che ha provocato numerose polemiche:

Felice che una mia ‘creatura’ stia facendo un bel percorso.

A far emergere le critiche da pate degli utenti del web è stata la definizione “sua creatura” attribuita a Soleil Sorge. Molto probabilmente Barbara D’Urso ha utilizzato questo nome in riferimento alla partecipazione dell’influencer nello show di Italia Uno. Non solo. L’ex gieffina è stata più volte ospite nel programma di Pomeriggio 5. Qui ha colto l’occasione per spiegare i suoi comportamenti nei confronti del suo ex ragazzo, Luca Onestini.