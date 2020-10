La gioia di diventare madre Barbara D’Urso l’ha provata in due occasioni. Fra qualche mese potrà pure coccolarsi un nipotino… come zia. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso nutre un forte senso di protezione nei confronti della sua famiglia. Accuratamente fa in modo ogni volta che la sua popolarità non abbia ripercussioni sui suoi cari.

Barbara d’Urso: immensa gioia per la sorella

Tuttavia, nel corso delle ultime ore la partenopea ha voluto condividere con i suoi seguaci l’immensa gioia: dal marito Michele Olmo, la sorella Eleonora aspetta, infatti, una femminuccia.

Già stabilito il nome

Sul suo profilo Instagram Barbara d’Urso ha condiviso uno scatto dove è ritratta Eleonora con il pancione. La dolcissima immagine è stata accompagnata da una frase in cui il noto volto tivù ha espresso appieno l’amore provato verso la sorella e la felicità all’idea di diventare zia. È quasi giunto il fatidico momento, fa notare Barbarella. Tra gli hashtag associati al post, pure il nome stabilito per la piccolina. Si chiamerà Sofia.

Sebbene meno conosciuta della sorella, Eleonora d’Urso è anch’essa attrice. Figlia di Rodolfo (stesso padre della presentatrice), e Wanda (colei che Rodolfo sposò un anno dopo la scomparsa della prima moglie Vera), si è unita in matrimonio nel 2016 al musicista Michele Olmo. In passato ha avuto l’opportunità di calcare il set al fianco di Barbara.

La collaborazione per Dottoressa Giò

Difatti, era parte integrante del cast della fiction Dottoressa Giò. Inoltre, ha recitato in serie tv di notevole successo, tra cui Carabinieri, Don Matteo e Il maresciallo Rocca. L’affermazione professionale è però principalmente giunta a teatro. Per la figlia in procinto di arrivare, la donna ha scritto una tenera dedica sui social.

La sorella di Barbara d’Urso: dedica alla piccola

Non è un momento ottimale per partorire – constata Eleonora – e come prima immagine Sofia avrà quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a lei raccontarle di bocche in grado di sorridere e ridere e di gente che, malgrado le avversità, non smette di lottare.