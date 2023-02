Barbara D’Urso, il gesto contro Maria De Filippi: ecco cosa è successo a Pomeriggio 5

I rapporti tra Barbara d’Urso e Maria De Filippi si fanno sempre più complicati. Ormai è da tempo che le conduttrici sono sempre più distanti. A confermarlo è stato il clamoroso gesto di cui la presentatrice di Pomeriggio Cinque si è resa protagonista nello studio del suo programma televisivo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andato in onda mercoledì 22 febbraio 2023, Barbara D’Urso ha dedicato ampio spazio al flirt tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo. Stando a quanto sostiene l’ex gieffino, la donna sarebbe uscita con lui solo per guadagnare maggiore visibilità.

Per dimostrare la sua teoria, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha divulgato che Sheila, pur di entrare nel mondo dello spettacolo, avrebbe fatto di tutto. Infatti avrebbe partecipato anche ai provini di Temptation Island. Non appena ha udito il nome del reality show prodotto da Maria de Filippi, la padrona di casa ha sgridato il suo ospite sottolineando che nel suo studio non possono essere nominati altri programmi televisivi.

Tuttavia la realtà sembra essere un’altra, dato che a Pomeriggio Cinque vengono commentati vari reality show, come per esempio il Festival Di Sanremo o il Grande Fratello Vip. Allora perché Carmelita si sarebbe resta protagonista di un gesto simile? A far emergere qualche dettaglio in più sulla questione ci ha pensato “Dagospia”.

Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe chiesto alla D’Urso di non trattare più nel suo studio gli argomenti relativi alle vicende dei suoi reality. Il motivo? Non molto tempo fa, Pietro Delle Piane aveva spifferato nel salotto di Barbara di aver recitato a Temptation Island. Così facendo, aveva messo in dubbio la veridicità del programma televisivo.