Maria De Filippi ha litigato con Belen Rodriguez? Ecco la verità

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Maria De Filippi e Belen Rodriguez si sarebbero rese protagoniste di una burrascosa lite. Nel dettaglio, le due conduttrici avrebbero avuto un drastico allontanamento e di mezzo sembra esserci Stefano De Martino. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Maria De Filippi e Belen Rodriguez sono due delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Da sempre, sono legate da un rapporto speciale che le ha condotte verso collaborazioni televisive. D’altronde, la modella argentina è approdata sul piccolo schermo italiano proprio grazie alla moglie di Maurizio Costanzo.

Nonostante questo legame profondo, nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni retroscena in rete in merito alla loro amicizia. Nel dettaglio, le due conduttrici si sarebbero rese protagoniste di una lite e sembra che il motivo sia legato alla presenza di Stefano De Martino in un noto programma televisivo.

Stando ad alcune ipotesi, la moglie di Maurizio Costanzo e la modella argentina si sarebbero allontanate dopo che la conduttrice avrebbe invitato Emma Marrone nella giuria del serale di Amici. Un simile gesto avrebbe scatenato la gelosia di Belen la quale avrebbe addirittura deciso di abbandonare la conduzione di Tu Si Que Vales.

Tuttavia, la realtà sembra essere un’altra. Infatti, a diffondere la smentita della notizia ci ha pensato il settimanale “Nuovo Tv”. Stando a quanto riportato dal noto giornale, Maria De Filippi e Belen Rodriguez non avrebbe mai discusso. Al contrario, il loro legame è più forte di prima e e continuano a collaborare insieme nei programmi televisivi. Queste sono le parole che si leggono sulla rivista: