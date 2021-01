Barbara d’Urso, commozione in diretta: confessione privata

Nella puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 14 gennaio 2021, la padrona di casa Barbara d’Urso ha colto alla sprovvista i numerosi fan della trasmissione con un commosso annuncio in diretta.

Barbara d’Urso non è di ghiaccio

La conduttrice napoletana difficilmente si lascia tradire dall’emozione. Le responsabilità a cui va incontro portando avanti la sua professione impone una certa lontananza, un certo distacco dai fatti. Ciononostante è pur sempre vero che neppure lei è fatta di ghiaccio. E per fortuna, oseremmo dire!

La triste confessione

Parlando della vicenda di Teresa Cherubini, figlia del grande cantautore Lorenzo Jovanotti, e della sua vittoria contro il linfoma di Hodgkin, Carmelita ha concesso ai telespettatori una confessione davvero delicata inerente al suo privato. Difatti, ha rivelato di conoscere purtroppo molto bene questa forma di tumore del sistema linfatico, che si manifesta con maggiore frequenza nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 35 anni.

Oggi – ha spiegato la regina degli ascolti di Canale 5 (Maria De Filippi permettendo!) – esistono fortunatamente diverse cure, ma 55 anni fa la situazione non era così rassicurante. Per via di tale malattia la sua mamma è morta parecchio giovane. Il racconto intimo e completamente inaspettato della bella partenopea ha toccato il cuore degli ammiratori.

Pensiero personale su Teresa Cherubini

A conclusione del proprio intervento, la Barbarella nazionale ha desiderato dedicare un pensiero personale a Teresa Cherubini: ha affrontato sei cicli di chemioterapia e ha sconfitto la malattia. Adesso ha raccontato la sua battaglia, ha concluso.

Barbara d’Urso si apre sulla scomparsa della madre

Ad appena 23 anni la giovane si è trovata davanti un nemico parecchio insidioso, vivendo fino a oggi tale tipologia di linfoma sempre con il massimo riserbo e la massima discrezione. La figlia del popolare Jovanotti ha giusto parlato negli scorsi giorni di essere finalmente guarita, mentre il padre ha condiviso il lungo post della figlia su Instagram.