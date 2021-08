Barbara D’Urso ridimensionata a Mediaset: “Ho fatto ciò che piaceva alla gente”

Dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset previsti per il prossimo autunno, tutti hanno potuto notare il ridimensionamento di Barbara D’Urso nell’azienda. In questi giorni la nota conduttrice ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato la sua opinione a riguardo. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato una delle conduttrici di punta Mediaset.

I nuovi palinsesti Mediaset previsti per il prossimo autunno non includeranno più la messa in onda di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Barbara D’Urso ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo rispondendo anche a tutti coloro che hanno visto nella conduttrice la causa del drastico calo di ascolti delle sue trasmissioni.

Barbara D’Urso ridimensionata a Mediaset? Ecco le sue parole

In particolar modo, secondo alcuni Barbara D’Urso sarebbe stata ridimensionata nell’azienda a causa dei suoi contenuti troppo trash. Rispondendo a coloro che le hanno mosso tali accuse, la conduttrice ha dichiarato:

Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la D’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso.

Oltre a ciò, la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha svelato anche di aver avuto un colloquio con Piersilvio Berlusconi. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento.

E, continuando con le sue rivelazioni, Barbara D’Urso ha dichiarato:

Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori.

Dunque, con queste parole una delle conduttrici di punta di casa Mediaset ha dichiarato di essere del tutto indifferente alle critiche mosse da coloro che la criticano riguardo i suoi programmi. Barbara è pronta a tornare in autunno in azienda più carica che mai.