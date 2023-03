Barbara D’Urso, imprevisto durante il suo spettacolo teatrale: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore alcune voci su Barbara D’Urso stanno facendo il giro del web. In questo weekend la conduttrice di Pomeriggio 5 è impegnata con lo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, che nella giornata di ieri ha fatto tappa in Toscana, precisamente a Montecatini Terme. Durante lo spettacolo un imprevisto ha attirato l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Barbara D’Urso ha ringraziato sulla sua pagina Instagram tutti coloro che hanno assistito allo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, che ieri è stato messo in scena a Montecatini Terme. Durante la commedia, però, si è verificato un momento che ha lasciato tutti senza parole. Mentre la conduttrice di Pomeriggio 5 stava recitando al fianco di Franco Oppini, nel teatro si sono accese le sirene anti-incendio e le luci di emergenza. Fortunatamente, però, si è trattato di un falso allarme e il pubblico in sala è rimasto a sedere.

Alla fine dello spettacolo Carmelita ha voluto raccontare l’aneddoto ai suoi fan tramite la sua pagina Instagram. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Stasera sul palco un momento shock. Allora, sono le due di notte e sono appena tornato in albergo distrutta. Però devo raccontarvi cos’è successo stasera in scena al Teatro Verdi. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico, teatro pieno mille persone stupende , scatta l’allarme anti incendio credo.