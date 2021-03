Barbara D’Urso, la dedica a Mara Venier

Da sempre sono considerate rivali della domenica. I loro programmi, infatti, sono tra i più seguiti della domenica pomeriggio. Stiamo senza dubbio parlando di Barbara D’urso e Mara Venier alla quale la regina di Live-Non è la D’Urso ha voluto dedicare parole speciali. Ecco cosa ha dichiarato Barbara D’urso riguardo Mara Venier.

Barbara D’Urso e Mara Venier grazie al talento e alle loro grandi capacità sono riuscite a conquistare il cuore dei telespettatori del piccolo schermo. Entrambe entrano nelle case degli italiani ogni domenica pomeriggio. Infatti, Domenica In e Domenica Live sono i programmi più seguiti della domenica.

Inoltre, alla conduttrice Mediaset è stato dedicato ampio spazio anche la domenica sera con Live-Non è la D’Urso. Tuttavia, però, dopo la fine del programma, Barbara D’Urso è pronta a tornare in gioco la domenica pomeriggio con una lunga diretta di Domenica Live.

In molti hanno considerato le due conduttrici delle rivali soprattutto per quanto riguarda gli ascolti dei loro programmi, in onda nella stessa fascia oraria. Rivalità che è stata sempre smentita dalle due colleghe. In particolar modo, Barbara D’Urso ha voluto dedicare un lungo post all’amica di sempre Mara Venier.

Ad accompagnare la dolce dedica, ovviamente, uno scatto che ritrae le due conduttrici insieme e felici. Queste sono le parole che la Barbara D’Urso ha dedicato all’amica Mara:

Io e Mara. É stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene.. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono.

Parole significative che ancora una volta smentiscono il mito sulla rivalità tra le due donne e amiche nella stessa fascia oraria della domenica pomeriggio.