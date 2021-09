Nonostante non sia mai arriva l’ufficialità, pare che Barbara D’Urso si sia fidanzata. La conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, sta vivendo una love story accanto al compagno Francesco Zangrillo. Da tempo ormai si parla del presunto nuovo amore di Barbara, anche se i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito la notizia.

Barbara D’Urso si è fidanzata? Sta diventando sempre più insistente il gossip della love story tra la conduttrice di Pomeriggio 5 e il compagno Francesco Zangrillo. In queste ore, però, i rumors hanno svelato che la coppia avrebbe avuto un litigio. Il motivo? Le troppe chiacchiere con un’altra donna avrebbero fatto ingelosire la conduttrice Mediaset.

I paparazzi sono riusciti ad immortalare la coppia durante una cena in un locale di Milano. Gli scatti sono stati pubblicati dal settimanale ‘Oggi’ e, quello che non passa di certo inosservato, è la discussione che Barbara D’Urso e il suo fidanzato avrebbero avuto.

Le immagini in questione, infatti, ritraggono la conduttrice di Pomeriggio 5 in piedi, con le mani giunte e lo sguardo stizzito. Sapere cosa è accaduto nei minimi dettagli è davvero impossibile. Tuttavia, però, stando alle ultime indiscrezioni, pare che alla base della discussione tra la coppia ci sia la gelosia.

Barbara D’Urso ha litigato con il fidanzato?

Stando ai rumors in circolazione, Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo hanno trascorso la serata insieme ad alcuni amici e colleghi. I due, però, erano seduti in due tavoli separati. La conversazione iniziata dal suo fidanzato con un’altra donna avrebbe scatenato la gelosia della conduttrice.

Dopo aver fatto notare il suo fastidio al compagno, gli animi tra i due si sono rivelati agitati per tutta la sera. Quando infatti Zangrillo ha accompagnato a casa la conduttrice, Barbara D’Urso è entrata in casa da sola senza che l’uomo l’accompagnasse. Ovviamente, se la storia fosse confermata, si tratterebbe di un banale litigio che non porterebbe a nessuna conseguenza.

