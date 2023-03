Barbara D’Urso nonna felice: ecco quali dei suoi due figli l’ha resa nonna

Qualche settimana fa Barbara D’Urso è stata ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Qui la conduttrice, in occasione del lancio della nuova commedia teatrale di cui è protagonista, Taxi a due piazze, ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Barbara D’Urso ha infatti confessato di essere diventata nonna di una splendida nipotina.

Barbara D’Urso nonna felice. Nel corso delle ultime ore il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, ha condiviso alcuni scatti che immortalano la conduttrice di Pomeriggio 5 a passeggio con la sua nipotina. Nonostante abbia mantenuto il massimo riserbo riguardo questa notizia, ora Carmelita ha deciso di non nascondersi più.

Barbara D’Urso pizzicata a passeggio con la nipotina: gli scatti stanno facendo il giro del web

Come già anticipato, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha condiviso alcuni scatti che ritraggono Barbara D’Urso insieme alla sua amata nipotina. La conduttrice è stata infatti pizzata sabato scorso al Parco Sempione di Milano insieme ai suoi due figli Gianmauro ed Emanuele, insieme alla compagna del suo primogenito.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che Barbarella sia diventata nonna proprio grazie a Gianmauro. Da sempre i figli di Barbara D’Urso, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi, vivono nel massimo riserbo, lontano da quella luce dei riflettori a cui la conduttrice è costantemente esposta.

In merito a Gianmauro, sappiamo che il primogenito della conduttrice vanta una laurea in Medicina e una specializzazione in Chirurgia dei Trapianti. Riguardo Gianmauro sappiamo inoltre che per un breve periodo ha vissuto in Giappone, oltre che partecipare a molte missioni umanitarie.

Il secondogenito di Barbara D’urso, invece, è Emanuele. Emanuele Berardi nella vita svolge la professione di fotografo e videomaker ed ha realizzato importanti reportage. La conduttrice è riuscita a riallacciare i rapporti con il padre dei suoi figli solo qualche anno dopo la rottura.