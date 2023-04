Barbara D’Urso pronta a condurre un reality su Netflix? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è emerso un vero e proprio scoop su Barbara D’Urso. Stando alle indiscrezioni, pare che Netflix starebbe corteggiando Mediaset per affidare alla conduttrice di Pomeriggio 5 la conduzione di un reality. La notizia è stata resa pubblica da ‘Affariitaliani.it’ e in queste ore sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Si chiamerà Love Never Lie il reality per cui Netflix starebbe corteggiando Barbara D’Urso per affidarle la conduzione. Anche il rumor sta diventando sempre più insistente, pare che Carmelita sia costretta a rinunciare per via dei vincoli stabiliti nel contratto Mediaset.

Voci di corridoio affermano che Netflix vorrebbe solamente lei al timone di Love Never Lie, un format molto simile a Temptation Island. Nel dettaglio, un gruppo di fidanzate e fidanzati trascorreranno nel tempo su un’isola e l’amore che provano l’uno per l’altro verrà messo alla prova con una serie di tentazioni.

Netflix pronto a portare Barbara D’urso via da Mediaset? L’indiscrezione si fa sempre più insistente

Non si ferma il gossip secondo cui Barbara D’Urso potrebbe presto dare una svolta importante alla sua carriera professionale. Al momento la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed ha preferito rimanere in silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore.

Se la notizia fosse vera, per la conduttrice di Pomeriggio 5 ci sarebbe una vera e propria svolta lavorativa. Da tempo si vociferava che Mediaset non avrebbe voluto rinnovare il contratto a Carmelita, anche se la vicenda si è conclusa con un ridimensionamento dei programmi condotti da Barbarella. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questo gossip tanto chiacchierato.