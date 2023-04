Barbara D’Urso pronta a sbarcare in Rai? La conduttrice rompe il silenzio e risponde al gossip: le sue parole

La conduttrice ha risposto alle voci che circolano sul suo conto in merito al passaggio in Rai: ecco cosa ha detto

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Pomeriggio 5 è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune voci che stanno circolando sul suo conto.

In questi giorni stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui Barbara D’Urso sia pronto a lasciare Mediaset per sbarcare in Rai. In seguito al susseguirsi dei rumors, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e rispondere al gossip che circola sul suo conto. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi giorni Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Gente’. Al noto giornale la conduttrice si è messa a nudo, rivelando alcuni retroscena riguardo la sua vita professionale. In particolar modo, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha espresso il suo pensiero in merito alla chiusura dei suoi programmi. A riguardo, queste sono state le sue parole:

La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’!

E, continuando, Barbara D’Urso ha poi aggiunto:

Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche Mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie e poi il Metadurso…

Barbara D’Urso pronta a sbarcare in Rai? La conduttrice risponde: le sue parole

Ma non è finita qui. L’intervista di Barbara D’Urso al settimanale ‘Gente’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che la conduttrice ha fatto in merito al suo passaggio in Rai. Alla domanda del giornalista su questo argomento, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha risposto con queste parole: